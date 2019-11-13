Видимо валюта совсем не нужна. Потому как и под прошлые % сюда валюту несли только вкладчики с ну очень "крепкими шарами", а сейчас и даже им тут делать нечего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:08
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