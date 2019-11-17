RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:08

  wolt450 написав:обвалили валютні ставки сьогодні

Видимо валюта совсем не нужна. Потому как и под прошлые % сюда валюту несли только вкладчики с ну очень "крепкими шарами", а сейчас и даже им тут делать нечего :oops:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:38

Re: Банк Глобус

Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
THB
 
Повідомлень: 723
З нами з: 22.07.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:34

  THB написав:Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.

Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.
curiousobro
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:39

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:Ибануть нужно только котловой счёт,

Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:57

  curiousobro написав:
  THB написав:Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.

Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.

Судя по всему ибанул не котловой,а собственный счет...вот жеж... Как горячка сказала... В назначении все оставил по старому...
Спасибо
THB
 
Повідомлень: 723
З нами з: 22.07.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 551552553554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, kostya77, la9, ramaz, tarasum, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1414, 1415, 1416
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14151 1964509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 18:27
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3553, 3554, 3555
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35547 4398184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 18:03
Ромасик
Альфа-Банк 1 ... 7871, 7872, 7873
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78723 9291308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:17
Skiw

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (780)
18.11.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.