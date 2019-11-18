Видимо валюта совсем не нужна. Потому как и под прошлые % сюда валюту несли только вкладчики с ну очень "крепкими шарами", а сейчас и даже им тут делать нечего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:08
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:38
Re: Банк Глобус
Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:34
Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:39
Re: Банк Глобус
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:57
Судя по всему ибанул не котловой,а собственный счет...вот жеж... Как горячка сказала... В назначении все оставил по старому...
Спасибо
Додано: Вів 19 лис, 2019 00:22
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:13
Re: Банк Глобус
шото європейська толерастія і до нашої БСУ дотянулась бачу
тоска пєчаль..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43
Платил несколько разных платежей "по реквизитам" на ИБАН через портю - так там сразу после заполнения ИБАНом реквизита "номер счета или ИБАН" - поле МФО становится не активным и в него автоматически вносится МФО банка (из ИБАНа), но никак не "0". В "квитахе" МФО банка получателя как бы тоже присутствует в виде 6 цифр (то есть ни разу не "ноль").
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