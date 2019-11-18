RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:08

  wolt450 написав:обвалили валютні ставки сьогодні

Видимо валюта совсем не нужна. Потому как и под прошлые % сюда валюту несли только вкладчики с ну очень "крепкими шарами", а сейчас и даже им тут делать нечего :oops:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:38

Re: Банк Глобус

Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
THB
 
Повідомлень: 723
З нами з: 22.07.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:34

  THB написав:Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.

Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.
curiousobro
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:39

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:Ибануть нужно только котловой счёт,

Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30243
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:57

  curiousobro написав:
  THB написав:Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.

Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.

Судя по всему ибанул не котловой,а собственный счет...вот жеж... Как горячка сказала... В назначении все оставил по старому...
Спасибо
THB
 
Повідомлень: 723
З нами з: 22.07.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:22

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Ибануть нужно только котловой счёт,

Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?

Кидаю с аллы, там такого поля по моему вообще нет в ибанутых платежах. Смотрите, что рекомендует СоСо, если с него кидаете.
curiousobro
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:13

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:ибанутых платежах.


шото європейська толерастія і до нашої БСУ дотянулась бачу
тоска пєчаль.. :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Ибануть нужно только котловой счёт,

Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?

Платил несколько разных платежей "по реквизитам" на ИБАН через портю - так там сразу после заполнения ИБАНом реквизита "номер счета или ИБАН" - поле МФО становится не активным и в него автоматически вносится МФО банка (из ИБАНа), но никак не "0". В "квитахе" МФО банка получателя как бы тоже присутствует в виде 6 цифр (то есть ни разу не "ноль").
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 551552553554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kostya77, mephala, Pater, Кочевник, Волоdимир і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7873, 7874, 7875
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78746 9293733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 11:55
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3555, 3556, 3557
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35565 4400433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 11:39
vollena71
Піреус Банк МКБ 1 ... 127, 128, 129
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1286 341511
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 10:08
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23892)
19.11.2019 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.