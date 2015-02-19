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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:38
Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
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THB
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:34
THB написав:
Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.
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curiousobro
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:39
curiousobro написав:
Ибануть нужно только котловой счёт,
Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:57
curiousobro написав: THB написав:
Хотел быть в тренде,пополнить через Конкорд на новый счет,на ЁBAN этот. Узнал цифирки на горячке,отправил - ан нет ,вернули,не готовы принять. Кинул по старым шаблонам -ОК.
Все работает, вы неверно бросали.
Ибануть нужно только котловой счёт, в назначении оставить все по старому. Читайте ветку ранее, уже все обжевали.
Судя по всему ибанул не котловой,а собственный счет...вот жеж... Как горячка сказала... В назначении все оставил по старому...
Спасибо
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THB
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Додано: Вів 19 лис, 2019 00:22
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Ибануть нужно только котловой счёт,
Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
Кидаю с аллы, там такого поля по моему вообще нет в ибанутых платежах. Смотрите, что рекомендует СоСо, если с него кидаете.
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curiousobro
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:13
curiousobro написав:
ибанутых платежах.
шото європейська толерастія і до нашої БСУ дотянулась бачу
тоска пєчаль..
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Ибануть нужно только котловой счёт,
Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
Платил несколько разных платежей "по реквизитам" на ИБАН через портю - так там сразу после заполнения ИБАНом реквизита "номер счета или ИБАН" - поле МФО становится не активным и в него автоматически вносится МФО банка (из ИБАНа), но никак не "0". В "квитахе" МФО банка получателя как бы тоже присутствует в виде 6 цифр (то есть ни разу не "ноль").
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Flamingo
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:38
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Ибануть нужно только котловой счёт,
Там де МФО обовязково має бути 0 (нуль)?
Платил несколько разных платежей "по реквизитам" на ИБАН через портю - так там сразу после заполнения ИБАНом реквизита "номер счета или ИБАН" - поле МФО становится не активным и в него автоматически вносится МФО банка (из ИБАНа), но никак не "0". В "квитахе" МФО банка получателя как бы тоже присутствует в виде 6 цифр (то есть ни разу не "ноль").
НБУ роздає інструкції шо там має бути нуль...деякі постачальники реквізити з ІВАНом присилають де МФО - 0.
Шо за розброд?
Поки шлю за давніми шаблонами але до 12 січня вже потрібно повністю перевзутися.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:45
Квесторе_поверніться написав:
Поки шлю за давніми шаблонами але до 12 січня вже потрібно повністю перевзутися.
Если до 12го "студзеня" сроки опять не перенесут - реквизита МФО просто не останется - и проблема отпадет сама собой
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Flamingo
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