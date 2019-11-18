НБУ говорит 0 - значит пишите 0. Где разброд то?
Если будут вопросы у банка почему - ссылайтесь на постанову, где говорится писать 0.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:51
НБУ говорит 0 - значит пишите 0. Где разброд то?
Если будут вопросы у банка почему - ссылайтесь на постанову, где говорится писать 0.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:04
Re: Банк Глобус
Банка автоматом в полі МФО має писати 0 і не пущать нічого там правити.
Інакше ускладниться розбір СЕП платьожиків.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:24
Думаю, что там ничего не усложнится - да по идее банка (или изя-портя-айпэй) "автоматом" должны были бы рисовать нередактируемый "0" или просто не подгружать реквизит "МФО" при формировании ИБАН-платежа (как это к примеру делает Алла), но можно сделать и по другому - можно разрешать клиенту писать там что угодно, просто при формировании файла в СЭП по платежам, где номер счета начинается на "ЮА" просто "не выпускать" реквизит "МФО" в свет (думаю в большинстве банков это так и происходит)
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