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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:51

  Квесторе_поверніться написав:НБУ роздає інструкції шо там має бути нуль...деякі постачальники реквізити з ІВАНом присилають де МФО - 0.
Шо за розброд?
Поки шлю за давніми шаблонами але до 12 січня вже потрібно повністю перевзутися.

НБУ говорит 0 - значит пишите 0. Где разброд то?
Если будут вопросы у банка почему - ссылайтесь на постанову, где говорится писать 0.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:04

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:НБУ говорит 0 - значит пишите 0. Где разброд то?

Банка автоматом в полі МФО має писати 0 і не пущать нічого там правити.
Інакше ускладниться розбір СЕП платьожиків.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:24

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:НБУ говорит 0 - значит пишите 0. Где разброд то?

Банка автоматом в полі МФО має писати 0 і не пущать нічого там правити.
Інакше ускладниться розбір СЕП платьожиків.

Думаю, что там ничего не усложнится - да по идее банка (или изя-портя-айпэй) "автоматом" должны были бы рисовать нередактируемый "0" или просто не подгружать реквизит "МФО" при формировании ИБАН-платежа (как это к примеру делает Алла), но можно сделать и по другому - можно разрешать клиенту писать там что угодно, просто при формировании файла в СЭП по платежам, где номер счета начинается на "ЮА" просто "не выпускать" реквизит "МФО" в свет (думаю в большинстве банков это так и происходит)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:33

Re: Банк Глобус

Добрый день
Подскажите как можно получить нормальную выписку по Видсоточке? то что в ИБ просто вообще не информативно. Надо ли обязательно топать в отделение?
pcust32
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:37

  pcust32 написав:Надо ли обязательно топать в отделение?

Вы сами ответили на свой вопрос ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:50

  pcust32 написав:Добрый день
Подскажите как можно получить нормальную выписку по Видсоточке? то что в ИБ просто вообще не информативно. Надо ли обязательно топать в отделение?

Не обязательно.
Мылой можно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:33

  Vorlon написав:
  pcust32 написав:Надо ли обязательно топать в отделение?

Вы сами ответили на свой вопрос ;)

Разве Остап перестал выписку присылать по запросу?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:51

  guntherhouse777 написав:
  pcust32 написав:Добрый день
Подскажите как можно получить нормальную выписку по Видсоточке? то что в ИБ просто вообще не информативно. Надо ли обязательно топать в отделение?

Не обязательно.
Мылой можно.

За 15 грн?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:10

guntherhouse777 & ol_zy да хватит мешки ворочать! :?
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