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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:14
Flamingo написав:
Собственно сабж
Что-то по весу не сходится.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:15
Да, как-то мало.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:28
Навигатор написав:guntherhouse777
& ol_zy
да хватит мешки ворочать!
Разве это мешок?)
Так, сидор...
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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