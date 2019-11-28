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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:14
Flamingo написав:
Собственно сабж
Что-то по весу не сходится.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:15
Да, как-то мало.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:28
Навигатор написав:guntherhouse777
& ol_zy
да хватит мешки ворочать!
Разве это мешок?)
Так, сидор...
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:37
Маловато будет.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:53
За скільки днів капнув %?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:00
Квесторе_поверніться написав:
За скільки днів капнув %?
с 31.10 по 28.11 включительно, совпадает с расчетным
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:04
Что-то с логистикой или сало не докладывают.
Вопрос не 10 гривен.
Black Jack - White Business
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