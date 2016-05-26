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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:14

  Flamingo написав:Собственно сабж ;)

Что-то по весу не сходится.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:15

Да, как-то мало.
wig
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Подякував: 59 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:28

  Навигатор написав:guntherhouse777 & ol_zy да хватит мешки ворочать! :?

Разве это мешок?)
Так, сидор...
guntherhouse777
 
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Подякували: 284 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:37

Маловато будет.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:53

За скільки днів капнув %?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:00

  Квесторе_поверніться написав:За скільки днів капнув %?

с 31.10 по 28.11 включительно, совпадает с расчетным
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:04

Re: Банк Глобус

Что-то с логистикой или сало не докладывают.
Вопрос не 10 гривен.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:26

  ruvex написав:Что-то с логистикой или сало не докладывают.
Вопрос не 10 гривен.

А попробуйте пересчитать с условием, что проценты начинают капать на следующий день после дня зачисления и с учетом ушедшей суммы в день списания.

Принцип называется - по минимальному дневному остатку.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:24

  curiousobro написав:
  ruvex написав:Что-то с логистикой или сало не докладывают.
Вопрос не 10 гривен.

А попробуйте пересчитать с условием, что проценты начинают капать на следующий день после дня зачисления и с учетом ушедшей суммы в день списания.

Принцип называется - по минимальному дневному остатку.

Этим надо звать Клиентажа.
Он могет такое замастырить в ыкселе)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:46

Замастырить можно всё, что угодно, были бы чёткие правила
mustbe
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