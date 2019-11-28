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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:00

curiousobro Если общий алгоритм не менялся, то он и не должен влиять.
Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии. :)

  guntherhouse777 написав:Этим надо звать Клиентажа.
Он могет такое замастырить в ыкселе)

Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:13

Re: Банк Глобус

так полностью налили сала в этом месяце?
а то я тоже волнуюсь =)
mephala
 
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