Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии.
Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:00
curiousobro Если общий алгоритм не менялся, то он и не должен влиять.
Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии.
Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:13
Re: Банк Глобус
так полностью налили сала в этом месяце?
а то я тоже волнуюсь =)
|