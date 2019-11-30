Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии.
Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:00
curiousobro Если общий алгоритм не менялся, то он и не должен влиять.
Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии.
Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:13
Re: Банк Глобус
так полностью налили сала в этом месяце?
а то я тоже волнуюсь =)
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:56
Мне помнится что что-то такое уже было с годик назад. Тогда при переходе с 2625 на 2620 потеряли пару дней при начислении %%. Когда это выяснилось, то после массовых обращений в кц, шарик принял решение о централизованном возмещении невыплаченного сала. С чем он тогда успешно и справился
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:18
Добрый вечер.
Завтра заканчивается депозит в грн.
Позвонил на горячку снял пролонгацию.
На вопрос как забрать без посещения отделения, получил ответ:
Депозит упадет на депозитную карту, ее надо активировать (через запрос пин кода) и прийти забрать в кассе.
С их слов снятие в чужих банкоматах, перевод р2р Приват, Альфа - все платно.
Карта депозитка - Простор.
Подскажите в ЛС как забрать, без поездки в отделение.
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