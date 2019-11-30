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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:00

curiousobro Если общий алгоритм не менялся, то он и не должен влиять.
Но если сумма текущего выхлопа аналогична прошлому, при гораздо большей сумме тела, то все видно без астролябии. :)

  guntherhouse777 написав:Этим надо звать Клиентажа.
Он могет такое замастырить в ыкселе)

Есть же Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:13

Re: Банк Глобус

так полностью налили сала в этом месяце?
а то я тоже волнуюсь =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:56

  ruvex написав:Что-то с логистикой или сало не докладывают.
Вопрос не 10 гривен.

Мне помнится что что-то такое уже было с годик назад. Тогда при переходе с 2625 на 2620 потеряли пару дней при начислении %%. Когда это выяснилось, то после массовых обращений в кц, шарик принял решение о централизованном возмещении невыплаченного сала. С чем он тогда успешно и справился :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:18

Добрый вечер.
Завтра заканчивается депозит в грн.
Позвонил на горячку снял пролонгацию.
На вопрос как забрать без посещения отделения, получил ответ:
Депозит упадет на депозитную карту, ее надо активировать (через запрос пин кода) и прийти забрать в кассе.
С их слов снятие в чужих банкоматах, перевод р2р Приват, Альфа - все платно.
Карта депозитка - Простор.
Подскажите в ЛС как забрать, без поездки в отделение.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:07

  Andi_30 написав:Добрый вечер.
Завтра заканчивается депозит в грн.
Позвонил на горячку снял пролонгацию.
На вопрос как забрать без посещения отделения, получил ответ:
Депозит упадет на депозитную карту, ее надо активировать (через запрос пин кода) и прийти забрать в кассе.
С их слов снятие в чужих банкоматах, перевод р2р Приват, Альфа - все платно.
Карта депозитка - Простор.
Подскажите в ЛС как забрать, без поездки в отделение.

З Простіпкарти теж цікаво...Де П2П з простора форичить :?: ...МС давали додаткову.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:18

Andi_30

п2п перевод условно платный ... 5 грн. независимо от суммы как бы не дорого ... но с простиром какой п2п с этим куском *г****? как можно было вообще открыть такую недокарту? или небыло альтернативы ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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