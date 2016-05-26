Додано: Нед 01 гру, 2019 20:18

Andi_30



п2п перевод условно платный ... 5 грн. независимо от суммы как бы не дорого ... но с простиром какой п2п с этим куском *г****? как можно было вообще открыть такую недокарту? или небыло альтернативы ?

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