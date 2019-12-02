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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:12
Andi_30 написав:
Депозит из активных исчез, а на карте деньги не появились.
Во сколько деньги появляются на карте?
Две недели назад упали по СМС аккурат в 11.20.
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