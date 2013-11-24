Две недели назад упали по СМС аккурат в 11.20.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:12
Две недели назад упали по СМС аккурат в 11.20.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22
Re: Банк Глобус
Коллеги, кто-то менял финномер в этом банке? Вчера в 11 примерно написал заяву в отделении, сказали 15 мин На сейчас смс приходят на старый, а из иб исчезла карта. Очевидно привязана как-то уже к новому номеру или фик знает. Может есть какой-то лайфхак или опять в отделение топать?
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:36
На теплій лінії по старій памяті все міняють. Можуть частину ( СМС по карті) на старому номері лишити а частину (Вхід в ІБ) на новий перевести.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:08
Re: Банк Глобус
Дякую, буду турбувати теплу
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:44
Re: Банк Глобус
К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:46
Ні...Микитасю вже гроші не потрібні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:47
Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:48
По старих до 12 січня року 2020.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:55
Re: Банк Глобус
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:01
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