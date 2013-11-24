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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:12

  Andi_30 написав:
Депозит из активных исчез, а на карте деньги не появились. :?:
Во сколько деньги появляются на карте?

Две недели назад упали по СМС аккурат в 11.20.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 09:22

Re: Банк Глобус

Коллеги, кто-то менял финномер в этом банке? Вчера в 11 примерно написал заяву в отделении, сказали 15 мин :) На сейчас смс приходят на старый, а из иб исчезла карта. Очевидно привязана как-то уже к новому номеру или фик знает. Может есть какой-то лайфхак или опять в отделение топать? :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:36

  Alex_TT написав:Коллеги, кто-то менял финномер в этом банке? Вчера в 11 примерно написал заяву в отделении, сказали 15 мин :) На сейчас смс приходят на старый, а из иб исчезла карта. Очевидно привязана как-то уже к новому номеру или фик знает. Может есть какой-то лайфхак или опять в отделение топать? :)

На теплій лінії по старій памяті все міняють. Можуть частину ( СМС по карті) на старому номері лишити а частину (Вхід в ІБ) на новий перевести.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:08

Re: Банк Глобус

Дякую, буду турбувати теплу :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:44

Re: Банк Глобус

К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:46

  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставки по депозитам?

Ні...Микитасю вже гроші не потрібні. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:47

Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:48

  ishvara написав:Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?

По старих до 12 січня року 2020.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:55

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ні...Микитасю вже гроші не потрібні.
Он мажоритарній владелец?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:01

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?

По старих до 12 січня року 2020.

Спасибо. А потом?
ishvara
 
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