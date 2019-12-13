RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні...Микитасю вже гроші не потрібні.
Он мажоритарній владелец?

Ні...кредитувався тут.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30692
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10

  ishvara написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?

По старих до 12 січня року 2020.

Спасибо. А потом?

По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30692
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Ні...кредитувався тут.


И кто теперь эти кредиты будет отдавать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5561
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:13

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні...кредитувався тут.


И кто теперь эти кредиты будет отдавать?

Микитась і буде...якшо знайде грошенята шоб віддавати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30692
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:32

  Квесторе_поверніться написав:По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.

То есть котловой уже не надо указывать будет?
ishvara
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 09.12.12
Подякував: 236 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45

  ishvara написав:
  Квесторе_поверніться написав:По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.

То есть котловой уже не надо указывать будет?

так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29848
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:47

  clientage написав:
  ishvara написав:
  Квесторе_поверніться написав:По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.

То есть котловой уже не надо указывать будет?

так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело :)

Зліпили з МФО 380526 та 26202000?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30692
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:06

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:То есть котловой уже не надо указывать будет?

так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело :)

Зліпили з МФО 380526 та 26202000?

Ну да :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29848
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:52

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело :)

Зліпили з МФО 380526 та 26202000?

Ну да :)

Из-за комбинации 2620 и ИНН юр лица некоторые черезчур умные интернет банкинги не шлют на этот ИБАН, а прямых реквизитов для карт счетов не осилили.
curiousobro
 
Повідомлень: 2487
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:01

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:Из-за комбинации 2620 и ИНН юр лица некоторые черезчур умные интернет банкинги не шлют на этот ИБАН, а прямых реквизитов для карт счетов не осилили.

Значит надо искать "не особо умные" и "поддатливые" и все будет ОК ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3508
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleks-kiev, antey718 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3594, 3595, 3596
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35952 4447637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 23:27
chipmunk
Альфа-Банк 1 ... 7957, 7958, 7959
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79583 9394631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 22:03
demichh
А-Банк 1 ... 1457, 1458, 1459
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14586 2018573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 21:55
demichh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.