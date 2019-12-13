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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні...Микитасю вже гроші не потрібні.
Он мажоритарній владелец?
Ні...кредитувався тут.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10
ishvara написав: Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
Подскажите, с Альфы сейчас по старым реквизитам проходит или надо менять что-то?
По старих до 12 січня року 2020.
Спасибо. А потом?
По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10
Квесторе_поверніться написав:
Ні...кредитувався тут.
И кто теперь эти кредиты будет отдавать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:13
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні...кредитувався тут.
И кто теперь эти кредиты будет отдавать?
Микитась і буде...якшо знайде грошенята шоб віддавати.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:32
Квесторе_поверніться написав:
По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.
То есть котловой уже не надо указывать будет?
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ishvara
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45
ishvara написав: Квесторе_поверніться написав:
По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.
То есть котловой уже не надо указывать будет?
так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:47
clientage написав: ishvara написав: Квесторе_поверніться написав:
По ІВАНу і тільки по ньому грошенята будуть ходити між рахунками.
То есть котловой уже не надо указывать будет?
так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело
Зліпили з МФО 380526 та 26202000?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:06
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: ishvara написав:
То есть котловой уже не надо указывать будет?
так именно у Глобуса есть ИБАН и для котлового. здесь весело
Зліпили з МФО 380526 та 26202000?
Ну да
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:52
Из-за комбинации 2620 и ИНН юр лица некоторые черезчур умные интернет банкинги не шлют на этот ИБАН, а прямых реквизитов для карт счетов не осилили.
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curiousobro
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