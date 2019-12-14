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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:07

Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:12

  andreyiskra написав:Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?

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  #<1 ... 557558559560
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