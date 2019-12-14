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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:07
Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
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andreyiskra
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:12
andreyiskra написав:
Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
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