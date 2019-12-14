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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:07
Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
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andreyiskra
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:12
andreyiskra написав:
Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
Набор из шести цифр, после буквы f
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:24
Stringer написав: andreyiskra написав:
Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
Набор из шести цифр, после буквы f
У меня тоже 6, но уже есть и 7 цифр
Обычно эти цифры совпадают с последними цифрами 1го открытого счета. У меня с текущим, у жены - с депозитным
. Ведущая цифра (крайняя левая из 7) может быть 0
И, кажись, этот логин таки есть в договоре на ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:46
Гарячка приняла заявку, завтра в рабочий день пришлёт СМС с логином, говорит что он был в смс когда-то, но я не нахожу у себя.
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andreyiskra
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:54
andreyiskra написав:
Гарячка приняла заявку, завтра в рабочий день пришлёт СМС с логином, говорит что он был в смс когда-то, но я не нахожу у себя.
Да он приходил в смс для регистрации в интернет-банкинге
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