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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:07

Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:12

  andreyiskra написав:Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?

Набор из шести цифр, после буквы f
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:24

  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Логин в интернет банкинге это что? Раньше он был сохранен, теперь слетел. Пароль я помню, а вот логин это что? Номер телефона или другое что-то?

Набор из шести цифр, после буквы f

У меня тоже 6, но уже есть и 7 цифр
Обычно эти цифры совпадают с последними цифрами 1го открытого счета. У меня с текущим, у жены - с депозитным :). Ведущая цифра (крайняя левая из 7) может быть 0 :idea:
И, кажись, этот логин таки есть в договоре на ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:46

Гарячка приняла заявку, завтра в рабочий день пришлёт СМС с логином, говорит что он был в смс когда-то, но я не нахожу у себя.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:54

  andreyiskra написав:Гарячка приняла заявку, завтра в рабочий день пришлёт СМС с логином, говорит что он был в смс когда-то, но я не нахожу у себя.

Да он приходил в смс для регистрации в интернет-банкинге
Flamingo
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