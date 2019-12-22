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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:50
chajnik1 написав:
Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%
доброе утро)
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:01
Hack-Stock
доброе утро)
И Вам не хворать
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chajnik1
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:02
Hack-Stock написав: chajnik1 написав:
Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%
доброе утро)
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать
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Igneus
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:05
Igneus написав: Hack-Stock написав: chajnik1 написав:
Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%
доброе утро)
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать
Поделитесь адресом, куда сало перепрятали?
Исключительно в порядке информации, не как агитация...
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la9
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:09
la9 написав: Igneus написав: Hack-Stock написав:
доброе утро)
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать
Поделитесь адресом, куда сало перепрятали?
Исключительно в порядке информации, не как агитация...
Не знаю, надолго ли, но там -2% от этих полушарий
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Igneus
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:12
Igneus написав: Hack-Stock написав: chajnik1 написав:
Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%
доброе утро)
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать
С пятницы перегоняем
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1
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:13
доброе утро)[/quote]
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать
[/quote]
Поделитесь адресом, куда сало перепрятали?
Исключительно в порядке информации, не как агитация...[/quote]
так треба розуміти що наступний гігант сала буде Форвард і його куку картками
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greenozon
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:20
ruvex написав:
Видно от количества будущих выходных у шаромыжника могло быть несварение, что посадили на диету с 23.
п.с. Будет шарик худеть.
... с голодухи захворать может.
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Інкогніто
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:07
Інкогніто написав: ruvex написав:
Видно от количества будущих выходных у шаромыжника могло быть несварение, что посадили на диету с 23.
п.с. Будет шарик худеть.
... с голодухи захворать может.
видать деньги уже не сильно нужны - вот и скидывают процент и вводят ограничение на пополнение.
деньги понадобятся - краник откроют.
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mephala
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