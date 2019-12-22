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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:50

  chajnik1 написав:Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%

доброе утро)
Hack-Stock
 
Повідомлень: 334
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:01

Hack-Stock
доброе утро)
И Вам не хворать
chajnik1
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Повідомлень: 9
З нами з: 16.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:02

  Hack-Stock написав:
  chajnik1 написав:Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%

доброе утро)

Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать :D
Igneus
 
Повідомлень: 336
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Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:05

  Igneus написав:
  Hack-Stock написав:
  chajnik1 написав:Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%

доброе утро)

Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать :D

Поделитесь адресом, куда сало перепрятали? :D
Исключительно в порядке информации, не как агитация...
la9
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 02.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:09

  la9 написав:
  Igneus написав:
  Hack-Stock написав:доброе утро)

Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать :D

Поделитесь адресом, куда сало перепрятали? :D
Исключительно в порядке информации, не как агитация...

Не знаю, надолго ли, но там -2% от этих полушарий :D
Igneus
 
Повідомлень: 336
З нами з: 29.08.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:12

  Igneus написав:
  Hack-Stock написав:
  chajnik1 написав:Снизили процент на остаток по "Відсоточке +" - теперь 13%

доброе утро)

Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать :D

С пятницы перегоняем :|
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Повідомлень: 10163
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Подякували: 1441 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:13

доброе утро)[/quote]
Не совсем, пришлось с самого утра сало перепрятывать :D[/quote]
Поделитесь адресом, куда сало перепрятали? :D
Исключительно в порядке информации, не как агитация...[/quote]

так треба розуміти що наступний гігант сала буде Форвард і його куку картками :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 6903
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 421 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:20

  ruvex написав:Видно от количества будущих выходных у шаромыжника могло быть несварение, что посадили на диету с 23.

п.с. Будет шарик худеть.


... с голодухи захворать может.
Інкогніто
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Повідомлень: 1187
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Подякував: 126 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:07

  Інкогніто написав:
  ruvex написав:Видно от количества будущих выходных у шаромыжника могло быть несварение, что посадили на диету с 23.

п.с. Будет шарик худеть.


... с голодухи захворать может.


видать деньги уже не сильно нужны - вот и скидывают процент и вводят ограничение на пополнение.
деньги понадобятся - краник откроют.
mephala
 
Повідомлень: 6142
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