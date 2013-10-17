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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:29

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ше один спосіб сало перепрятать...попопнити депостовпи...можна куму брату свату...з картки Шаромиги на Картку 3 особи без комісії в ІБ.
язык не чешется?


отож бо й воно! :x
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greenozon
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Интересно, сколько мультов банк потерял за 1 день после резкого снижения ставки по в+?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:27

Re: Банк Глобус

да че вы развели тут.
есть и другие банки с 17-18% на депошки. не нужны тут деньги - пойдут туда где нужны. до конца следующего года есть куда пристроить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:30

  greenozon написав:
  la9 написав:
  greenozon написав:це на які депо, нові чи ввели обмеження і по вже відкритих?

і по вже відкритих
хотя прямо противоречит п 3.16 ДКБО

блін, удар ніже пояса

Если подписываешь договор и в нем указаны условия пополнения без ограничений и ты с ними соглашаешься, то на каком основании задним числом можно отменить это условие? Только для новых договоров.
Иначе можно отменить и ставки на любые депозиты.
Беспредел шагает по БСУ?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:35

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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:37

  ruvex написав:Если подписываешь договор и в нем указаны условия пополнения без ограничений и ты с ними соглашаешься, то на каком основании задним числом можно отменить это условие? Только для новых договоров.
Иначе можно отменить и ставки на любые депозиты.
Беспредел шагает по БСУ?


элементарно можно.
банк не имеет право в ОДНОСТОРОННЕМ порядке изменить условия.
Но в двустороннем порядке (с вашим согласием может).
Пожэтому зачастую прописывается, что банк имеет право предложитьт клиенту
измениь ставку, - если клеинт согласен - договр продолжает дейтсвоать, если не согласен бьанк пользуется своим правом досрочно разорвать этот договор.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:18

  IMPRINTER написав:элементарно можно.

Страна безграничных возможностей.
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ruvex
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