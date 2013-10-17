отож бо й воно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 21:29
отож бо й воно!
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Додано: Пон 23 гру, 2019 22:26
Интересно, сколько мультов банк потерял за 1 день после резкого снижения ставки по в+?
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:27
Re: Банк Глобус
да че вы развели тут.
есть и другие банки с 17-18% на депошки. не нужны тут деньги - пойдут туда где нужны. до конца следующего года есть куда пристроить.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:30
Если подписываешь договор и в нем указаны условия пополнения без ограничений и ты с ними соглашаешься, то на каком основании задним числом можно отменить это условие? Только для новых договоров.
Иначе можно отменить и ставки на любые депозиты.
Беспредел шагает по БСУ?
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:35
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Додано: Вів 24 гру, 2019 01:37
элементарно можно.
банк не имеет право в ОДНОСТОРОННЕМ порядке изменить условия.
Но в двустороннем порядке (с вашим согласием может).
Пожэтому зачастую прописывается, что банк имеет право предложитьт клиенту
измениь ставку, - если клеинт согласен - договр продолжает дейтсвоать, если не согласен бьанк пользуется своим правом досрочно разорвать этот договор.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 02:18
Black Jack - White Business
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