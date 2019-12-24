Надія на 900 денні депо попередні.
Там щось зрувати вдасться...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:32
Надія на 900 денні депо попередні.
Там щось зрувати вдасться...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:00
До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС
Востаннє редагувалось emeta в Сер 25 гру, 2019 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:45
Квесторе_поверніться
В ИБ уже включили условие 200% пополнения. Так що надія, яка вмирає останньою, вже померла.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:57
Як влючили...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:11
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:16
Не можу пригадати слід шукати угоду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:17
Обнулили всі рахунки і депо немає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:19
Квесторе_поверніться
Мовчки.
У мене був стовпчик на 1000 грн, потім я закинув на нього ще 1200 і весь час була опція "Можливе поповнення: Так". Сьогодні дивлюсь - "Можливе поповнення: Ні"
Не так сталося, як бажалося.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:23
Re: Банк Глобус
Может я чего то не понимаю, но я помню, что ещё 4 года назад в глобусе прямо в прайсе стаяла сноска, что пополнение пополняемых депозитов не более 200% первоначальной суммы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:24
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