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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:32

Надія на 900 денні депо попередні.
Там щось зрувати вдасться...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:00

До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС
Востаннє редагувалось emeta в Сер 25 гру, 2019 13:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:45

Квесторе_поверніться
Надія на 900 денні депо попередні.
В ИБ уже включили условие 200% пополнения. Так що надія, яка вмирає останньою, вже померла.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:57

  chajnik1 написав:Квесторе_поверніться
Надія на 900 денні депо попередні.
В ИБ уже включили условие 200% пополнения. Так що надія, яка вмирає останньою, вже померла.

Як влючили...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:11

  Квесторе_поверніться написав:Як влючили...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.

і що написано у вас в старій угоді щодо поповнення?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:16

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як влючили...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.

і що написано у вас в старій угоді щодо поповнення?

Не можу пригадати слід шукати угоду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:17

  emeta написав:До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС

Обнулили всі рахунки і депо немає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:19

Квесторе_поверніться
Як влючили
Мовчки.
У мене був стовпчик на 1000 грн, потім я закинув на нього ще 1200 і весь час була опція "Можливе поповнення: Так". Сьогодні дивлюсь - "Можливе поповнення: Ні"
...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.
Не так сталося, як бажалося.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:23

Re: Банк Глобус

Может я чего то не понимаю, но я помню, что ещё 4 года назад в глобусе прямо в прайсе стаяла сноска, что пополнение пополняемых депозитов не более 200% первоначальной суммы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як влючили...це бізобразіє...це ж обмеження лише для нових депо.

і що написано у вас в старій угоді щодо поповнення?

Не можу пригадати слід шукати угоду.

а ви знайдіть. от я вчора подивився ще раз на свої.
mephala
 
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