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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
29
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:13

  la9 написав:Вчера был в отделении - поотключал смс на некоторых В+.

Отключают по заяве не смотря на "(підключення до послуги є обов’язковим)"?
:wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:13

  la9 написав:Вчера был в отделении - поотключал смс на некоторых В+.

и что, отключили? и п.2.1 побоку?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:16

  Stringer написав:
  la9 написав:Вчера был в отделении - поотключал смс на некоторых В+.

и что, отключили? и п.2.1 побоку?

по крайней мере, я понял, что отключили. Буду выводить %% за декабрь - тогда и проверю.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:18

Добре шо там тарифів не знають.
А Ви не підеазуйте.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:21

  Квесторе_поверніться написав:Добре шо там тарифів не знають.
А Ви не підеазуйте.

ну отключают же не куры в отделениях, они только заявы принимают...
но вопрос интересный - если можно отключить смс, тогда не нужно закрывать карту в феврале
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:31

  ruvex написав:
Поповнення можливе протягом терміну, який визначено умовами розміщення даного виду вкладу, що діє на день розміщення вкладу
- этого достаточно.
На момент размещения были условия, на которые опирается договор

ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:35

  AlexSV написав:Если это «новая политика» для всех, буду делать письменный запрос, на который банк обязан в течении 30 дней дать письменный ответ.

Это - "новая политика", можете не сомневаться.
Можно тут негодовать до посинения, но обратного пути уже нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:47

  mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50

  mustbe написав:
  AlexSV написав:Если это «новая политика» для всех, буду делать письменный запрос, на который банк обязан в течении 30 дней дать письменный ответ.

Это - "новая политика", можете не сомневаться.
Можно тут негодовать до посинения, но обратного пути уже нет

Негодовать нужно всегда, если есть причина иначе будет еще хуже, каждый день.
Мы разбираем возможности и причины на которые можно сослаться.
По поводу "дороги назад", комиссию за СМС по депозиткам все же отменили и довольно быстро после обращений клиентов, насчитали "потерянные" проценты при переходе на 2620 также после обращений. Если политика именно жестко повестись с вкладчиками, то всегда есть выбор, даже если его нет. (ИМХО)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:52

  mephala написав:
  ruvex написав:
Поповнення можливе протягом терміну, який визначено умовами розміщення даного виду вкладу, що діє на день розміщення вкладу
- этого достаточно.
На момент размещения были условия, на которые опирается договор

ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Слід і дальше читати речення...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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