Отключают по заяве не смотря на "(підключення до послуги є обов’язковим)"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:13
Отключают по заяве не смотря на "(підключення до послуги є обов’язковим)"?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:13
и что, отключили? и п.2.1 побоку?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:16
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:18
Добре шо там тарифів не знають.
А Ви не підеазуйте.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:21
ну отключают же не куры в отделениях, они только заявы принимают...
но вопрос интересный - если можно отключить смс, тогда не нужно закрывать карту в феврале
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:31
ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:35
Это - "новая политика", можете не сомневаться.
Можно тут негодовать до посинения, но обратного пути уже нет
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:47
Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:50
Негодовать нужно всегда, если есть причина иначе будет еще хуже, каждый день.
Мы разбираем возможности и причины на которые можно сослаться.
По поводу "дороги назад", комиссию за СМС по депозиткам все же отменили и довольно быстро после обращений клиентов, насчитали "потерянные" проценты при переходе на 2620 также после обращений. Если политика именно жестко повестись с вкладчиками, то всегда есть выбор, даже если его нет. (ИМХО)
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:52
Слід і дальше читати речення...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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