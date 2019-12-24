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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:01

  ruvex написав:
  mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита? :mrgreen:


оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11

  mephala написав:
  ruvex написав:
  mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита? :mrgreen:


оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.

Так пусть покажут листок с сроком и подписью клиента иначе любая сумма на весь срок депозита.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:26

ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:10

  mephala написав:ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.


на сегодня
Возможно пополнение: Нет
Возможно частичное снятие: Нет
Договор закрыт: Нет

на 24.12.2019
24.12.2019 УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ЗГІДНО ДОГОВОРУ АААААА ВІД АА.09.2019 199001.00 UAH
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:01

  ruvex написав:Беспредел шагает по БСУ?

  ruvex написав:Страна безграничных возможностей.

Бинго!
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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