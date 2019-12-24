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Банк Глобус
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:01
ruvex написав: mephala написав:
ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.
Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита?
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11
mephala написав: ruvex написав: mephala написав:
ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.
Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита?
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
Так пусть покажут листок с сроком и подписью клиента иначе любая сумма на весь срок депозита.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:26
ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 20:10
на сегодня Возможно пополнение: Нет
mephala написав:ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.
Возможно частичное снятие: Нет
Договор закрыт: Нет
на 24.12.2019
24.12.2019 УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ЗГІДНО ДОГОВОРУ АААААА ВІД АА.09.2019 199001.00
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:01
ruvex написав:
Беспредел шагает по БСУ?
ruvex написав:
Страна безграничных возможностей.
Бинго!
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ
мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
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