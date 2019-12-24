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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:01

  ruvex написав:
  mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита? :mrgreen:


оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:11

  mephala написав:
  ruvex написав:
  mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися.
як не шкода але нас розвели як кошенят.

Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита? :mrgreen:


оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми.
бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.

Так пусть покажут листок с сроком и подписью клиента иначе любая сумма на весь срок депозита.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:26

ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:10

  mephala написав:ruvex
в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2.
в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу.
в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму.
як це все в’яжеться до купи ХЗ.


на сегодня
Возможно пополнение: Нет
Возможно частичное снятие: Нет
Договор закрыт: Нет

на 24.12.2019
24.12.2019 УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ЗГІДНО ДОГОВОРУ АААААА ВІД АА.09.2019 199001.00 UAH
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:01

  ruvex написав:Беспредел шагает по БСУ?

  ruvex написав:Страна безграничных возможностей.

Бинго!
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:20

mephala
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі

Так "листок" є офіційним документом, в усякому разі в в Правилах (договірних умовах) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у АТ «КБ «Глобус» визначено, що банк: "повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку", тобто "листок" це і є "письмовий правочин".

Але все ж таки слід визнати, що банк убезпечив себе від праведного гніву клієнтів, оскільки в Правилах є такий хитрий пункт:

3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами.

Єдине, що порушив банк, так це такий пункт своїх же Правил:

8.1.4. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, умов депозитних програм, Договору та Тарифів, ... шляхом вчинення одностороннього письмового правочину Банку. ...Банк не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку...

Оскільки зміни в умовах поповнення внесені 23 грудня 2019 року, то до 6 січня 2020 року ці зміни ще не повинні діяти.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:00

  chajnik1 написав:mephala
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі

Так "листок" є офіційним документом, в усякому разі в в Правилах (договірних умовах) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у АТ «КБ «Глобус» визначено, що банк: "повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку", тобто "листок" це і є "письмовий правочин".

Але все ж таки слід визнати, що банк убезпечив себе від праведного гніву клієнтів, оскільки в Правилах є такий хитрий пункт:

3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами.

Єдине, що порушив банк, так це такий пункт своїх же Правил:

8.1.4. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, умов депозитних програм, Договору та Тарифів, ... шляхом вчинення одностороннього письмового правочину Банку. ...Банк не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку...

Оскільки зміни в умовах поповнення внесені 23 грудня 2019 року, то до 6 січня 2020 року ці зміни ще не повинні діяти.

Выводя следствие. Какую правомерность имеют все данные документы для защиты интересов вкладчика? Фактически нулевую.
На договор есть поправка условий с необходимой припиской.
С другой стороны соответствующим ограничением банк предоставил вкладчику безальтернативную возможность по окончании всех депозитов больше здесь не размещаться по уже действующим договорам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:06

ruvex
я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:18

  mephala написав:ruvex
я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.

Не в этом же дело.
Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе...
К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других.
Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.
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ruvex
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