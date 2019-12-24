mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися. як не шкода але нас розвели як кошенят.
Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита?
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми. бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
mephala написав:ви уважно прочитайте ще раз. сказано що ТЕРМІН визначається умовами розміщення. банальна гра слів на яку ми повелися. як не шкода але нас розвели як кошенят.
Хотите сказать, что срок условий пополнения истек уже на следующий день после открытия депозита?
оцей листок умов поповнення повинен базуватися на якомусь офіційному документі. от його і потрібно читати. в угоді вказується що вкладник ознайомлений з істотними умовами депозитної програми. потрібен документ який повністю описує умови депозитної програми. бо цей листок з угодою ніяк не в’яжеться. в угоді йдеться мова про термін а в листку йде мова про суму.
Так пусть покажут листок с сроком и подписью клиента иначе любая сумма на весь срок депозита.
ruvex в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2. в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу. в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму. як це все в’яжеться до купи ХЗ.
mephala написав:ruvex в угоді сказано що клієнт ознайомлений з істотними умовами договору п.1.1.2. в істотних умовах договору йде мова про термін згідно умов розміщення вкладу. в самих же умовах про термін нічого немає зате є про суму. як це все в’яжеться до купи ХЗ.
на сегодня Возможно пополнение: Нет Возможно частичное снятие: Нет Договор закрыт: Нет
на 24.12.2019 24.12.2019 УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОПОВНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ЗГІДНО ДОГОВОРУ АААААА ВІД АА.09.2019 199001.00 UAH
Але все ж таки слід визнати, що банк убезпечив себе від праведного гніву клієнтів, оскільки в Правилах є такий хитрий пункт:
3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами.
Єдине, що порушив банк, так це такий пункт своїх же Правил:
8.1.4. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, умов депозитних програм, Договору та Тарифів, ... шляхом вчинення одностороннього письмового правочину Банку. ...Банк не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку...
Оскільки зміни в умовах поповнення внесені 23 грудня 2019 року, то до 6 січня 2020 року ці зміни ще не повинні діяти.
Але все ж таки слід визнати, що банк убезпечив себе від праведного гніву клієнтів, оскільки в Правилах є такий хитрий пункт:
3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами.
Єдине, що порушив банк, так це такий пункт своїх же Правил:
8.1.4. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, умов депозитних програм, Договору та Тарифів, ... шляхом вчинення одностороннього письмового правочину Банку. ...Банк не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Вкладників (клієнтів) про зміни шляхом розміщення письмового правочину Банку на сайті Банку...
Оскільки зміни в умовах поповнення внесені 23 грудня 2019 року, то до 6 січня 2020 року ці зміни ще не повинні діяти.
Выводя следствие. Какую правомерность имеют все данные документы для защиты интересов вкладчика? Фактически нулевую. На договор есть поправка условий с необходимой припиской. С другой стороны соответствующим ограничением банк предоставил вкладчику безальтернативную возможность по окончании всех депозитов больше здесь не размещаться по уже действующим договорам.
mephala написав:ruvex я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.
Не в этом же дело. Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе... К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других. Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.