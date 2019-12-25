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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:00

  ruvex написав:
  mephala написав:ruvex
я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.

Не в этом же дело.
Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе...
К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других.
Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.
Банк гуано!!! Универсал,вклад на 10000 под 18,5% и сейчас дает пополнять, Акцент вклад под 18,5% и сейчас чесно пополняется в календарный месяц не более первоначальной суммы вклада ,а тут на лицо - ПОЗОРИЩЕ! И тут наш шестой президент держал общак партии зеленых слуг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:58

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС

Обнулили всі рахунки і депо немає?


Обнулил Видсоточку, депо здесь не было

Если отказаться от смс информирования в ИБ карта пропадет, смс о начилсении процентов не придет. Как тогда узнать сколько процентов капнет?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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