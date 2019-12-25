mephala написав:ruvex я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.
Не в этом же дело. Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе... К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других. Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.
Банк гуано!!! Универсал,вклад на 10000 под 18,5% и сейчас дает пополнять, Акцент вклад под 18,5% и сейчас чесно пополняется в календарный месяц не более первоначальной суммы вклада ,а тут на лицо - ПОЗОРИЩЕ! И тут наш шестой президент держал общак партии зеленых слуг