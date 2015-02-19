mephala написав:ruvex я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.
Не в этом же дело. Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе... К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других. Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.
Банк гуано!!! Универсал,вклад на 10000 под 18,5% и сейчас дает пополнять, Акцент вклад под 18,5% и сейчас чесно пополняется в календарный месяц не более первоначальной суммы вклада ,а тут на лицо - ПОЗОРИЩЕ! И тут наш шестой президент держал общак партии зеленых слуг
Выводя следствие. Какую правомерность имеют все данные документы для защиты интересов вкладчика? Фактически нулевую.
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с) - банк блюдёт свои интересы.
С другой стороны соответствующим ограничением банк предоставил вкладчику безальтернативную возможность по окончании всех депозитов больше здесь не размещаться по уже действующим договорам.
Против этого не поспоришь. Но если мне не изменяет мой склероз, то такой фортель банк уже выкидывал в 2018 г. - я открывал депозит с пополнением без ограничений, через какое-то время появилось ограничение в 200%, а затем снова ограничение было снято. Так что если банку в дальнейшем понадобятся деньги, то, возможно, столбики ещё поработают.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Investor_K написав:В чем кипишь? Нельзя пополнять столбики?
Можна, тільки дуже обережно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.