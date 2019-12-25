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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:00

  ruvex написав:
  mephala написав:ruvex
я це відразу написав - чого бідкатися то. слава богу БСУ складається не з одного банку. є куди піти.

Не в этом же дело.
Но даже если рассмотреть вопрос под этим углом, то по многим областным центрам нет большого количества банков обсуждающихся на банковой ветке и присутствующих по Киеву, Львову, Харькову, Одессе...
К примеру: Комінвест, Альянс, Універсал, Мисто, Конкорд и многих других.
Был клиентом нескольких банков за 300-600 км, не всегда это удобно и дешево.
Банк гуано!!! Универсал,вклад на 10000 под 18,5% и сейчас дает пополнять, Акцент вклад под 18,5% и сейчас чесно пополняется в календарный месяц не более первоначальной суммы вклада ,а тут на лицо - ПОЗОРИЩЕ! И тут наш шестой президент держал общак партии зеленых слуг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 07:58

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС

Обнулили всі рахунки і депо немає?


Обнулил Видсоточку, депо здесь не было

Если отказаться от смс информирования в ИБ карта пропадет, смс о начилсении процентов не придет. Как тогда узнать сколько процентов капнет?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:28

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:До свидания, Шарик
Придётся только топать в отделение ножками, чтобы отказаться от СМС

Обнулили всі рахунки і депо немає?


Обнулил Видсоточку, депо здесь не было

Если отказаться от смс информирования в ИБ карта пропадет, смс о начилсении процентов не придет. Как тогда узнать сколько процентов капнет?

Наверное на ГЛ.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:41

Re: Банк Глобус

В чем кипишь? Нельзя пополнять столбики?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:46

ruvex
Выводя следствие. Какую правомерность имеют все данные документы для защиты интересов вкладчика? Фактически нулевую.
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"(с) - банк блюдёт свои интересы.
С другой стороны соответствующим ограничением банк предоставил вкладчику безальтернативную возможность по окончании всех депозитов больше здесь не размещаться по уже действующим договорам.
Против этого не поспоришь. Но если мне не изменяет мой склероз, то такой фортель банк уже выкидывал в 2018 г. - я открывал депозит с пополнением без ограничений, через какое-то время появилось ограничение в 200%, а затем снова ограничение было снято. Так что если банку в дальнейшем понадобятся деньги, то, возможно, столбики ещё поработают.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:29

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:Наверное на ГЛ.

Саме так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:29

Re: Банк Глобус

  Investor_K написав:В чем кипишь? Нельзя пополнять столбики?

Можна, тільки дуже обережно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:25

Був в відділенні, поповнював стару заготовочку
баришня сходу накинулась із меседжом про 200% макс. сума поповнення стовпів :)
і дивиться на мою реакцію :)

про причину каже "коньюктура ринку"
така фігня малята
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:37

Re: Банк Глобус

Аналогично коллегам снял все по нескольким аккам с карт Відсоточки. Раз деньги банку не нужны, пойдём к тем, кому нужны ;)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:38

  sens написав: ...а тут на лицо - ПОЗОРИЩЕ! И тут наш шестой президент держал общак партии зеленых слуг

Обоссался банк, как не крути.
Black Jack - White Business
ruvex
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