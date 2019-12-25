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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:41

  Alex_TT написав:Аналогично коллегам снял все по нескольким аккам с карт Відсоточки. Раз деньги банку не нужны, пойдём к тем, кому нужны ;)

Банка "Жлобус", не заробиш й на квиток на автобус... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46

  Козак-характерник написав:
  Alex_TT написав:Аналогично коллегам снял все по нескольким аккам с карт Відсоточки. Раз деньги банку не нужны, пойдём к тем, кому нужны ;)

Банка "Жлобус", не заробиш й на квиток на автобус... 8)

Кожний місяць банка якраз і відкушує 7 грн...поїздка в Львівському автобусі.
Але коли прикинув то і йти немає куди (Фарс залитий по вінця).
Нічого не лишається як мучитися із Жлобусом. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:59

  Козак-характерник написав:
  Alex_TT написав:Аналогично коллегам снял все по нескольким аккам с карт Відсоточки. Раз деньги банку не нужны, пойдём к тем, кому нужны ;)

Банка "Жлобус", не заробиш й на квиток на автобус... 8)



пішки тре ходити, КХ
здорово корисно й приємно
ще й панянок львівських пооглядаєте! :wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:22

Re: Банк Глобус

Firefox не может установить соединение с сервером cb.globusbank.ua:7002.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:26

  ruvex написав:Firefox не может установить соединение с сервером cb.globusbank.ua:7002.

This site can’t be reached

cb.globusbank.ua refused to connect.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:26

  greenozon написав:пішки тре ходити, КХ
здорово корисно й приємно
ще й панянок львівських пооглядаєте! :wink:

Так, згодний, корисно. :) І гріх на мені є, око лукаве нишпорить по панянках...лукавий спокушає. :oops:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27222
З нами з: 09.10.12
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