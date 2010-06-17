Банка "Жлобус", не заробиш й на квиток на автобус...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:41
Банка "Жлобус", не заробиш й на квиток на автобус...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46
Кожний місяць банка якраз і відкушує 7 грн...поїздка в Львівському автобусі.
Але коли прикинув то і йти немає куди (Фарс залитий по вінця).
Нічого не лишається як мучитися із Жлобусом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:59
пішки тре ходити, КХ
здорово корисно й приємно
ще й панянок львівських пооглядаєте!
+50грн !
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:22
Re: Банк Глобус
Firefox не может установить соединение с сервером cb.globusbank.ua:7002.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:26
This site can’t be reached
cb.globusbank.ua refused to connect.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:26
Так, згодний, корисно. І гріх на мені є, око лукаве нишпорить по панянках...лукавий спокушає.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:52
А як не хочеш годувати окупантів, то і поготів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:03
А чому всі знімають зараз, а не після нарахування відсотків? Кілька ж днів залишилось...
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:31
Так % нарахуються за ті дні коли грошенята лежали по В+.
Це хто має відсоточку до 28 має почекати.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:38
Зрозуміло, у мене стара відсоточка. Але за кілька днів це вже буде неважливо.
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