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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:58

  Квесторе_поверніться написав:Фарс залитий по вінця

а у кума?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:04

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс залитий по вінця

а у кума?

І в брата і свата. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:37

Re: Банк Глобус

Зарплата, что завтра?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:44

  ruvex написав:Зарплата, что завтра?


Да
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:38

Re: Банк Глобус

Вытащить с глобуса по п2п это только у меня проблема?
з відсоточки+
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:16

Re: Банк Глобус

Угуу, глючит. У меня с 3й попытки вышло (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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