а у кума?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:04
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:37
Re: Банк Глобус
Зарплата, что завтра?
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Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:44
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:38
Re: Банк Глобус
Вытащить с глобуса по п2п это только у меня проблема?
з відсоточки+
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:16
Re: Банк Глобус
Угуу, глючит. У меня с 3й попытки вышло (
... делайте хоть что-нибудь!
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