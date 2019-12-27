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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:52

Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
groks
 
Повідомлень: 18
З нами з: 16.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55

где сало?
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 36723
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
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5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:01

  IMPRINTER написав:где сало?

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ruvex
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Повідомлень: 8856
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1949 раз.
 
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  #<1 ... 574575576577
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