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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:52
Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55
где сало?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:01
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:00
так что с салом?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12
Походу народ так шустро все вывел, шо у шарика денег даже на сало не осталось
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