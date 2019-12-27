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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:52
Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
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groks
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55
где сало?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:01
IMPRINTER написав:
где сало?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:00
так что с салом?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12
IMPRINTER написав:
так что с салом?
Походу народ так шустро все вывел, шо у шарика денег даже на сало не осталось
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Stringer
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:36
Что-то с процентами по В+ в этом месяце напряженка или вечером кинут?
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Igneus
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:53
Да как то не хотелось бы, чтобы "кинули".
Ни вечером, ни утром )
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mustbe
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:55
Мамедов, где наше сало?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:56
mustbe написав:
Да как то не хотелось бы, чтобы "кинули".
Ни вечером, ни утром )
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Igneus
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