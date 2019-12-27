RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:52

Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
groks
 
Повідомлень: 18
З нами з: 16.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:55

где сало?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36744
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:01

  IMPRINTER написав:где сало?

Зображення
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8855
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1949 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:00

так что с салом?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36744
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:12

  IMPRINTER написав:так что с салом?

Походу народ так шустро все вывел, шо у шарика денег даже на сало не осталось
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10208
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:36

Что-то с процентами по В+ в этом месяце напряженка или вечером кинут?
Igneus
 
Повідомлень: 342
З нами з: 29.08.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:53

Да как то не хотелось бы, чтобы "кинули".
Ни вечером, ни утром )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:55

Мамедов, где наше сало?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36744
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5841 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:56

  mustbe написав:Да как то не хотелось бы, чтобы "кинули".
Ни вечером, ни утром )

Оценил :D
Igneus
 
Повідомлень: 342
З нами з: 29.08.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:04

Не панікуйте - Фонд усе віддасть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 575576577578>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, Kevin, liliya_logical, Lost, melkh, SergR, Vorlon, zhertovskiy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3650, 3651, 3652
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36518 4497226
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 17:21
Lost
ОТП БАНК 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6299 1422654
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 16:25
Кочевник
А-Банк 1 ... 1479, 1480, 1481
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14808 2047621
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 15:47
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.