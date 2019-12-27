|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:55
Сало детектед
Не "кінули", а кинули
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:03
Сало!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:34
Мабуть мені доведеться таким жлобам кредит не повертати. Сала накуплю і засолю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51
Re: Банк Глобус
Кто то теперь смог посчитать за сколько дней капнуло?
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:34
А никто не заметил, что по старой Видсоточке доход не уменьшился? Работает старое правило цикла 90 дней до уменьшения процентов с даты открытия карты. Либо может там проценты и не уменьшались - тарифов-то нет в открытом доступе...
|