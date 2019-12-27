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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:55

Сало детектед

Не "кінули", а кинули :)
KVV
 
Повідомлень: 271
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:03

Сало!
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 36744
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5842 раз.
 
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9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:34

Мабуть мені доведеться таким жлобам кредит не повертати. :P Сала накуплю і засолю. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 27232
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2073 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51

Re: Банк Глобус

Кто то теперь смог посчитать за сколько дней капнуло?
pavyak
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Повідомлень: 2267
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:34

А никто не заметил, что по старой Видсоточке доход не уменьшился? Работает старое правило цикла 90 дней до уменьшения процентов с даты открытия карты. Либо может там проценты и не уменьшались - тарифов-то нет в открытом доступе...
Vorlon
 
Повідомлень: 7617
З нами з: 14.06.13
Подякував: 375 раз.
Подякували: 759 раз.
 
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  #<1 ... 575576577578
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