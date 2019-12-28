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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:55
Сало детектед
Не "кінули", а кинули
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:03
Сало!
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:34
Мабуть мені доведеться таким жлобам кредит не повертати. Сала накуплю і засолю.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51
Re: Банк Глобус
Кто то теперь смог посчитать за сколько дней капнуло?
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:34
А никто не заметил, что по старой Видсоточке доход не уменьшился? Работает старое правило цикла 90 дней до уменьшения процентов с даты открытия карты. Либо может там проценты и не уменьшались - тарифов-то нет в открытом доступе...
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:00
Тихесенько будем старий прОцент рубать? Сумніваюсь.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:05
Что не уменьшился это факт, вопрос за сколько дней начислено остался, на счет тарифов , что значит нет в свободном доступе?
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:17
Re: Банк Глобус
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 28 гру, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11
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Додано: Нед 29 гру, 2019 06:46
Re: Банк Глобус
Походу январские 7 грн за смс уже сняли
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