Внутри 2 раза отправлял (четверг, пятница), оба дошли, до конца следующего года.groks написав:Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49
Re: Банк Глобус
Внутри 2 раза отправлял (четверг, пятница), оба дошли, до конца следующего года.
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