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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49
groks написав:Мені теж не зараховують кошти по старому стандарту. Гроші з Привату вийшли ще 23 грудня, дотепер ні не зараховані, ні назад не повернули.
Внутри 2 раза отправлял (четверг, пятница), оба дошли, до конца следующего года.
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Інкогніто
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:25
Інкогніто написав:
до конца следующего
года.
Это как? до конца 2020?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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