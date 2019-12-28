|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49
Re: Банк Глобус
del
Востаннє редагувалось Інкогніто в Нед 29 гру, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:25
Re: Банк Глобус
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
Якби ж то! 13% підвищений відсоток, 7% - на мінімальний залишок.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся!
|