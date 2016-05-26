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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49
Re: Банк Глобус
del
Востаннє редагувалось Інкогніто в Нед 29 гру, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 09:25
Re: Банк Глобус
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06
Якби ж то! 13% підвищений відсоток, 7% - на мінімальний залишок.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 17:58
Re: Банк Глобус
^^ 7% - на перевищення мінзалишку, звісно ж.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:12
Re: Банк Глобус
прийшло сало за депо
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:19
никому не верю
Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:31
глянув в ІБ, банк цікаво розділив операції по депо
28.12.2019 зняв податки (ПДФО + ВС) і лише сьогодні (03.01.2020) додав гроші в капіталізацію...
незрозумілий розрив
логічно було б все разом
+50грн !
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