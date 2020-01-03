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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49

Re: Банк Глобус

del
Востаннє редагувалось Інкогніто в Нед 29 гру, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:25

Re: Банк Глобус

  Інкогніто написав:до конца следующего года.
Это как? до конца 2020? :shock:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:06

  Vorlon написав:Либо может там проценты и не уменьшались - тарифов-то нет в открытом доступе...

Якби ж то! 13% підвищений відсоток, 7% - на мінімальний залишок.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:58

Re: Банк Глобус

^^ 7% - на перевищення мінзалишку, звісно ж.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:12

Re: Банк Глобус

прийшло сало за депо
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:19

  mephala написав:прийшло сало за депо

Карточки + пора обнулять после 8 числа...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:31

  mephala написав:прийшло сало за депо


глянув в ІБ, банк цікаво розділив операції по депо
28.12.2019 зняв податки (ПДФО + ВС) і лише сьогодні (03.01.2020) додав гроші в капіталізацію...
незрозумілий розрив
логічно було б все разом
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:01

  greenozon написав:
  mephala написав:прийшло сало за депо


глянув в ІБ, банк цікаво розділив операції по депо
28.12.2019 зняв податки (ПДФО + ВС) і лише сьогодні (03.01.2020) додав гроші в капіталізацію...
незрозумілий розрив
логічно було б все разом

Так вышла экономия, все логично.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:02

Re: Банк Глобус

С Альфы зашли сегодня средства у кого-то?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:05

ruvex
Зашли с двухчасового. А зачем ИБ - СМС отключены?
Vorlon
 
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