Під який %?[/quote]
100 % [/quote]
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:13
Під який %?[/quote]
100 % [/quote]
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам
никому не верю
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:16
100 % [/quote]
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам[/quote]
15% грязними річних.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:19
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам[/quote]
15% грязними річних.[/quote] трошечки більше
никому не верю
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:27
Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%.
Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:33
Re: Банк Глобус
Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56
по логике з выдсоточки спишется сумма, указанная в запросе с отп-паролем. Другое дело уже, сколько дойдет до а-банка. Нужно читать тарифы.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01
Ні, цей варіант не годиться.
Це має бути Уні ПРивата.
На Уні Братків слід використовувати двохходівочку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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