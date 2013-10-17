http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%. Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%. Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
по логике з выдсоточки спишется сумма, указанная в запросе с отп-паролем. Другое дело уже, сколько дойдет до а-банка. Нужно читать тарифы.
kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%. Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
Ні, цей варіант не годиться. Це має бути Уні ПРивата. На Уні Братків слід використовувати двохходівочку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%. Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
Ні, цей варіант не годиться. Це має бути Уні ПРивата. На Уні Братків слід використовувати двохходівочку.