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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
29
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:плавно перетек на срочный вклад под 3 года

Під який %?[/quote]
100 % 8)[/quote]
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:16

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:плавно перетек на срочный вклад под 3 года

Під який %?

100 % 8)[/quote]
А річних грязними?[/quote]
примерно пополам[/quote]
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf
15% грязними річних.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:19

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:плавно перетек на срочный вклад под 3 года

Під який %?

100 % 8)

А річних грязними?[/quote]
примерно пополам[/quote]
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf
15% грязними річних.[/quote] трошечки більше
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:27

Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%.
Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:33

Re: Банк Глобус

Писал кто то, что написал заяву на отключение смс по видсоточка - получилось, отключили, или как в тарифах?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56

  kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%.
Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?

по логике з выдсоточки спишется сумма, указанная в запросе с отп-паролем. Другое дело уже, сколько дойдет до а-банка. Нужно читать тарифы.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01

  kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%.
Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?

Ні, цей варіант не годиться.
Це має бути Уні ПРивата.
На Уні Братків слід використовувати двохходівочку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:02

  Квесторе_поверніться написав:
  kosul написав:Попробовал перевести приватовским SendMoney с Видсоточки+ на универсальную А-банка. Перед подверждением комиссию ожидаемо рисует 1%, с отправителя. На следующем экране ukrcard ждет подверждения одноразовым паролем для отправки суммы, которая больше изначальной на 0.5%.
Не значит ли это часом, что с видсоточки спишется 1.5% комиссии?

Ні, цей варіант не годиться.
Це має бути Уні ПРивата.
На Уні Братків слід використовувати двохходівочку.

На моно и с моно на уни
никому не верю
sens
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